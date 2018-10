Auto in vlammen op in Gasselternijveenschemond

In de nacht van zaterdag op zondag brandde rond 01.30 uur aan het Eerste Dwarsdiep in Gasselternijveenschemond een auto uit.

Harde knal

De bewoners die boven lagen te slapen werden wakker van een harde knal. Toen ze door het raam naar buiten keken zagen ze de Volkswagen polo in brand staan. De buren die hadden inmiddels de hulpdiensten gebeld en de bewoners wisten in pyjama met de kat in het mandje de woning veilig te verlaten.

Rookschade woning

De brandweer uit Gasselternijveen kon niet voorkomen dat de auto onherstelbaar uit brandde. De woning waarvoor de auto geparkeerd stond liep behoorlijke rookschade op. De brandweer heeft de woning geventileerd. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.