Verwarde vrouw van snelweg gehaald

Rond 18.30 uur kwam de melding dat er iemand was gezien die langs de snelweg liep. Hierop is de politie naar de locatie, de snelweg A-12 tussen Zoetermeer en Den Haag gegaan.

De politieagenten zagen dat de vrouw meerdere malen de snelweg overstak. Dit leverde een zeer groot gevaar op voor de vrouw en de overige weggebruikers. De politieagenten hebben de vrouw diverse keren aangeroepen. Toen de politieagenten het eindelijk lukten om met deze vrouw in contact te komen, waren zij gezien haar gemoedstoestand genoodzaakt om haar mee te nemen naar het politiebureau. Onderweg naar het politiebureau was de hulpbehoevende vrouw zeer agressief en trachtte zij ondermeer de ramen van de politieauto te vernielen. Na overleg met de centralist van de meldkamer werd de surveillanceauto in Zoetermeer nabij Het Stadshart stil gezet in afwachting van een ambulance. De vrouw maakte op de agenten een zeer verwarde en agressieve indruk door het mogelijke gebruik van drank en verdovende middelen. In afwachting op de ambulance ging de vrouw op straat wild om zich heen slaan en werd zij wederom agressief. De politieagenten hebben haar daarop met gepast geweld in bedwang weten te houden. Agenten zijn met de vrouw in de ambulance meegereden naar het ziekenhuis daar werd zij overgedragen aan de hulpverlening.