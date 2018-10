Rutte: Afschaffing dividendbelasting definitief van de baan

2 miljard gaat naar bedrijfsleven

De bijna 2 miljard euro wordt wel gebruikt om het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven te verbeteren zo liet Rutte weten. 'We hebben gezocht naar een goed pakket voor het bedrijfsleven dat meer draagkracht heeft', aldus Rutte.

Heroverwegen

Rutte had eerder al bekendgemaakt de afschaffingmaatregel opnieuw te overwegen toen bekend werd dat Unilever zijn hoofdkantoor voorlopig niet gaat verhuizen van Londen naar Nederland. De afschaffing van de dividendbelasting was bedoeld om het voor bedrijven aantrekkelijker te maken zich in Nederland te vestigen.