EOD ingezet na vondst 161 kilo zwaar vuurwerk woning Leerdam

Supercobra’s, nitraten en shells, maar ook verdovende middelen en wapens vonden agenten maandag in een huis aan de Lindestraat in Leerdam. De politie bezocht de woning na een tip over handel in illegaal vuurwerk. De 28-jarige bewoner is aangehouden.

Totaal 244 kilo vuurwerk

244 Kilo vuurwerk werd in totaal gevonden in het huis aan de Lindestraat in Leerdam. De politie kwam er dinsdagochtend aan de deur na een tip over illegaal vuurwerk in de woning. De agenten zagen al direct een wapen liggen en een hoeveelheid vuurwerk. De explosievenverkenner oordeelde dat het om zwaar, illegaal vuurwerk ging en zag ook vuurwerk waarmee ‘gerommeld’ was.

EOD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen en de direct aangrenzende woningen werden ontruimd. De bewoners van deze twee woningen konden pas tegen 16.00 uur weer terug naar hun huis toen de zoeking was afgerond.

Zwaar vuurwerk

Van de in totaal 244 kilo vuurwerk bleek 161 kilo zwaar illegaal vuurwerk te zijn, als Supercobra’s, nitraten en shells. 83 Kilo was dus van een legale soort. Het is echter niet toegestaan om meer dan 25 kilo legaal vuurwerk in huis te hebben. Het vuurwerk is door specialisten op vervoerd naar een veilige opslagplaats voor verder onderzoek. Naast het vuurwerk vonden agenten ook verdovende middelen en wapens in de woning. De 28-jarige bewoner is aangehouden.