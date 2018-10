Politie ontdekt illegale productieplaats verdovende middelen

De politie heeft in een woning aan Ophoven in Sittard een productieplaats voor verdovende middelen ontdekt. Er is niemand aangehouden.

Rond 22 uur kwam er een melding van rookontwikkeling binnen. Brandweer en politie waren daar aanwezig toen er een explosie binnen in het pand plaatsvond. Hierbij raakte de voorgevel ontzet en dit zorgt voor een instabiele situatie waardoor hulpverleners niet naar binnen kunnen.

Bekend is dat in het pand een productieplaats is van verdovende middelen. Waarschijnlijk gaat het om cocaine maar dat moet nog worden getest. Dat testen kan nog niet omdat het op dit moment niet veilig is om te doen.

Het lijkt er op dat dit een deel is van een proces van het vervaardigen van verdovende middelen en dat hier het drogen van de drugs gebeurde.

Gas en elektriciteit worden afgesloten en vannacht wordt begonnen met het voorzichtig slopen van het pand. Op die manier wordt geprobeerd duidelijk te krijgen wat er aan de hand is.