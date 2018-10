Onderzoek bedrijfscultuur OM Zeeland-West-Brabant negatief. Leidinggevenden stappen op.

De drie leidinggevenden van het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant moeten nog dit jaar het veld ruimen. Dit naar aanleiding van een negatief onderzoek naar de bedrijfscultuur binnen het parket.

De werknemers zijn dinsdagochtend geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoek die volgens het NRC is uitgevoerd door een ‘organisatiecoach’. De hoofdofficier Charles van der Voort, de plaatsvervangend hoofdofficier Yolanda de Groot en de directeur bedrijfsvoering hebben volgens de krant laten weten zelf op te stappen. Wanneer ze dit niet hadden gedaan, dan had de baas van het OM het drietal uit hun functie gezet.