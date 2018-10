Voetgangster gewond na aanrijding in Etten-Leur

Een 41-jarige bestuurder uit de gemeente Schouwen-Duiveland kwam rond 12.05 uur in aanraking met de voetgangster. De vrouw kwam even verder op het wegdek terecht en raakte gewond. Zij is met de traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de auto in beslag genomen en de bestuurder aangemerkt als verdachte. Zij gaat met de man in verhoor. Er wordt onderzoek gedaan naar de toedracht van de aanrijding.