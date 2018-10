Bouwvakkers illegaal aan het werk in Veenendaal

Bij een controle op een bouwplaats in Veenendaal zijn vier Georgische bouwvakkers aangetroffen die hier niet mochten werken. Eén van hen vluchtte weg toen de inspecteurs de bouwplaats betraden. De Inspectie SZW constateerde verder dat er op de bouwplaats slaapplekken waren gemaakt waar de buitenlandse bouwvakkers overnachten. De bouwwerkzaamheden werden preventief stilgelegd omdat er veiligheidsrisico’s voor werknemers werden geconstateerd. De Inspectie is in samenwerking met de gemeente Veenendaal en de politie uitgevoerd.

De bouwvakkers werkten aan de herontwikkeling van een kantoorgebouw naar appartementen. Op de bovenste verdieping troffen de inspecteurs vijf matrassen aan in een kamer waar de werknemers verbleven. De vier bouwvakkers hebben de Georgische nationaliteit. Om in Nederland te mogen werken, had de opdrachtgever een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Voor deze overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen kan de opdrachtgever en andere partijen in de keten per werknemer een boete van maximaal 8000 euro krijgen. Mogelijk volgen er ook boetes voor onderbetaling en overtredingen van de Arbeidstijdenwet.