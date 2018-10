12 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor het doden van oma Rini

De rechtbank Limburg heeft dinsdag een 39-jarige vrouw veroordeeld voor het doden van een 82-jarige inwoonster van de wijk Wolder in Maastricht. Het slachtoffer is in januari 2017 om het leven gebracht en bestolen.

Levenloos en beroofd aangetroffen

De 82-jarige vrouw, die in de buurt bekend stond onder de naam “oma Rini”, werd op 26 januari 2018 levenloos aangetroffen in haar garage. Haar huis was doorzocht en er waren sieraden weggenomen. De dader, die kennelijk zelf gewond was, heeft in de woning, in de garage en op het slachtoffer bloed achtergelaten. Op 31 juli 2017 werd de verdachte aangehouden. Het was haar bloed dat was gevonden.

Oordeel rechtbank

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte het slachtoffer met messteken om het leven heeft gebracht en sieraden heeft weggenomen. Zij heeft zelf verklaard dat niet zij, maar een bekende van haar verantwoordelijk is voor de dood van “oma Rini”. Zij zou alleen maar in de woning zijn geweest om naar spullen te zoeken en trof het slachtoffer levenloos in de garage aan, nadat zij haar had horen schreeuwen. De verdachte kon niets meer doen voor haar en is vervolgens in paniek vertrokken. De rechtbank gelooft de verdachte niet, omdat er geen bewijs is gevonden dat de man die de verdachte beschuldigt in de woning of de garage is geweest. Verder is de verklaring van de verdachte op meer punten ongeloofwaardig.

12 jaar en tbs

De rechtbank legt een lagere straf op dan geëist is door de officier van justitie. Die eiste 18 jaar gevangenisstraf en ook het opleggen van tbs met dwangverpleging. De rechtbank houdt rekening met de conclusie die door de deskundigen van het PBC wordt gegeven: de verdacht lijdt aan meerdere ernstige psychische stoornissen en het feit kan haar niet volledig worden toegerekend. Ook moet zij langdurig worden behandeld om herhaling te voorkomen en de maatschappij te beschermen. Daarvoor is nodig dat zij van overheidswege wordt opgenomen in een TBS-kliniek.