Gewonde man aangetroffen na schietincident Valkenswaard

Bij een schietincident op de Feliciadel in Valkenswaard is een persoon gewond geraakt.

Het incident gebeurde rond 23.40 uur. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Specialisten van de forensische opsporing hebben op en rondom de locatie van het schietincident uitgebreid sporenonderzoek gedaan. De politie zal met buurtbewoners in gesprek gaan om te onderzoeken of zij iets gehoord of gezien hebben. Dit meldt Politie Oost-Brabant.

Het slachtoffer is een 37-jarige man uit Waalre. Hij ligt onder bewaking in het ziekenhuis, zo weer Omroep Brabant. De dader(s) was donker gekleed en droeg een integraalhelm. De dader of daders zijn gevlucht op een motor. Mensen die voorafgaand, tijdens of na het incident iets gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met Politie Oost-Brabant.