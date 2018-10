Bijzonder transport van stamcelpreparaten onder politiebegeleiding over A4

Het transport wordt begeleid door de politie en vertrekt rond 11.30 uur. Het gaat om het vervoer van stemcelpreparaten die verkregen zijn uit navelstrengbloed. Bloedbank Sanquin heeft het vervoer georganiseerd. Dit schrijft omroep West woensdag.

Voor het transport moest veel voorbereid worden. De stamcelpreparaten zullen met zo'n 60 km per uur vervoerd worden. Robert Heckert van Sanquin tegen Omroep West: 'De stamcelpreparaten zitten in cassettes. Die worden bewaard in vloeibare stikstof om alles koud te houden, op een temperatuur van min 150 graden Celcius. Er mag onderweg niets gebeuren, om te voorkomen dat het gaat lekken.' De stamcelpreparaten worden gebruikt bij mensen bij wie het bloedvormende systeem kapot is gegaan, zoals leukemiepatiënten.