Agenten schieten man in zijn woning neer bij innemen vuurwapen

Geschoten

Agenten kwamen woensdagochtend rond 10.00 uur naar de woning aan Tussen beide Markten in het centrum van Groningen waar de man woont om het vuurwapen, waarvoor hij een vergunning heeft, in beslag te nemen. 'Wij hebben daar op een persoon geschoten in een woning', aldus de politie.

Inname vuurwapen

Het vuurwapen van de man, in dit geval de 44-jarige bewoner, moest worden ingenomen omdat hij kort geleden betrokken is geweest bij een ruzie. De politie had opdracht om zijn vuurwapen in te nemen. Daarom kwam deze bij hem aan de deur. In de woning ontstond een situatie waarbij de politie zich genoodzaakt voelden om te schieten.

Ziekenhuis

De 44-jarige man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht maar zou volgens de eerste berichten niet in levensgevaar verkeren. De Rijksrecherche doet onderzoek naar dit schietincident.