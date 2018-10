OM eist 16 jaar cel voor doodschieten man bij club Aqua Best

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Brabant voor de rechtbank in Den Bosch 16 jaar celstraf geëist tegen een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. 'Hij wordt ervan verdacht in de nacht van 5 op 6 november 2017 op de parkeerplaats van Beachclub Sunrise, Yassine Majiti te hebben doodgeschoten. Daarnaast wordt hij verdacht van een poging doodslag op een beveiliger die het slachtoffer op het moment van schieten vast had en van wapenbezit', zo laat het OM woensdag weten.

Club

Op deze zondagavond is in de Beachclub een maandelijks salsa feest georganiseerd. Een van de zalen is ingericht als ‘Urban-zaal’. Er komen veel mensen op af en de zaal is dan ook afgeladen vol. Gedurende de avond zijn er meerdere opstootjes tussen mannen uit de groep waar het latere slachtoffer bij hoort en mannen uit de groep waar de verdachte toe behoort

'Maar deze ogenschijnlijk normale uitgaansavond eindigt dramatisch voor Yassine, zijn vrienden en nabestaanden. Op deze avond wordt zijn leven abrupt beëindigd door een schot van verdachte,' opent de officier van justitie haar requisitoir.

Schietpartij

Als de avond bijna is afgelopen, zo rond 23.45 uur, is het onrustig. Op het pad van de uitgang naar de parkeerplaats wordt gevochten. En duidelijk is dat het dan nog niet is afgelopen. Een aantal mannen gaat met elkaar op de parkeerplaats in gevecht en Yassine Majiti rent dan op verdachte af, die op dat moment bij de auto staat. Yassine wordt tegen gehouden door een beveiliger die hem vast pakt. De verdachte pakt zijn wapen en schiet op de grond, daarna richt hij zijn wapen op het hoofd van Yassine en schiet met gestrekte arm één kogel door het hoofd waarop Yassine voorover valt. Verdachte rent dan weg. Als hij achterna wordt gezeten door een groepje vrienden van het slachtoffer, schiet hij in de lucht waarop de achtervolging wordt gestaakt.

Vechtpartij in de rechtszaal

De eerste prof forma zitting op 21 februari 2018 loopt behoorlijk uit de hand: kort nadat de zitting is begonnen, stormen 30 à 40 nabestaanden en vrienden van Yassine naar voren om de verdachte te grazen te nemen. Nadat hij snel is ontzet en in veiligheid gebracht, richt het geweld zich op de parketpolitie.

'Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het verschrikkelijk vind wat daar is gebeurd. Ik kwalificeer deze aanval niet anders dan een aanval op ons rechtssysteem en een gebrek aan respect hiervan,' aldus de officier over deze explosie van geweld. Daarom wordt de zaak behandeld in de extra beveiligde zittingszaal op Schiphol. Inmiddels is een aantal van hen veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld in de rechtszaal.

Zelfverdediging

De verdachte en zijn raadsman hebben sinds deze eerste pro forma zitting meermalen geroepen dat het in de nacht van 5 november 2017 exact zo was. Een grootse aanval op de verdachte waardoor hij zo bang was dat hij geen andere mogelijkheid had dan te schieten. Het zou dus zelfverdediging zijn. De verdachte heeft verklaard dat er al de hele avond een agressieve sfeer hing en dat hij tegen het einde van de avond bang werd voor de groep die zich volgens hem agressief gedroeg. Dat hij naar buiten is gerend en angstig in zijn auto is gaan zitten. De revolver die onder de mat van de auto lag, heeft gepakt en in zijn jas gestoken. En toen hij 20 à 30 ‘leeuwen’ op hem af zag komen, hij zich als een prooi in een kooi voelde, is uitgestapt en heeft geschoten.

'Op grond van de beelden, in combinatie met het grote tijdsverloop tussen verlaten Urban zaal en de Beachclub, terwijl het slechts enkele meters overbruggen is, kan ik op geen enkele wijze vaststellen dat er binnen in de Beachclub al sprake is van een panieksituatie. Dat er sprake was van angst bij verdachte. Daarnaast blijkt uit verklaringen en camerabeelden dat het op de parkeerplaats om een groep van 10 personen gaat met een aantal beveiligers eromheen en dat er maar 3 daarvan op verdachte afkwamen. Ik acht de verklaringen van verdachte op dit punt dan ook niet betrouwbaar en geloofwaardig,' weerlegt de officier in haar requisitoir zijn scenario voor zelfverdediging.

Poging doodslag

Het Openbaar Ministerie legt de verdachte ook een poging doodslag op de beveiliger die Yassine Majiti tegen hield, ten laste. De verdachte heeft deze beveiliger op het moment van schieten moeten zien, is de overtuiging van het OM. 'Door op dat moment tóch te schieten neemt de verdachte doelbewust het aanmerkelijke risico dat deze beveiliger ook dodelijk wordt geraakt,' aldus de officier van justitie.

Moet de aanval in de zittingszaal op 21 februari nog van invloed zijn op de op te leggen straf? Een vraag die de officier van justitie bij de inhoudelijke behandeling op tafel legt. 'Voor iedereen die daar aanwezig was, was het zonder twijfel een heftige en ook angstige ervaring. Ik ga ervan uit dat dit ook voor verdachte gold, die daarbij een aantal klappen op heeft gelopen. Maar dit geweld staat in geen enkele verhouding tot het door hem toegepaste geweld, waarbij Yassine om het leven is gekomen en waarbij hij het risico heeft gelopen dat de beveiliger dodelijk kon worden geraakt. Ik meen dan ook dat dit niet tot strafvermindering voor de verdachte moet leiden,' eindigt de officier haar requisitoir. De rechtbank doet 12 november 2018 uitspraak.