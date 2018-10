Gasalarmpistool en ploertendoder in tas verdachte Stadskantoor Utrecht, man weer vrijgelaten

De man die dinsdagmiddag 16 oktober omstreeks 13.00 uur met een kogelwerend vest en een tas het Stadskantoor in Utrecht binnenliep, had geen kwaad in de zin. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Verhoord

De politie heeft de 30-jarige Utrechter uitgebreid verhoord. De man heeft aangegeven dat hij zich al langer bedreigd voelt en daarom voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

Geen concrete dreiging

Uit het onderzoek is niets gebleken van een concrete dreiging voor omstanders of van terroristische motieven. Er was ook geen sprake van agressie. De man was aan het wachten tot hij aan de beurt was voor de aanvraag van een regulier document. De aanhouding door meerdere agenten is verder rustig verlopen.

Verboden wapenbezit

In de tas van de man zijn een gasalarmpistool en een ploertendoder aangetroffen. De politie maakt dossier op voor verboden wapenbezit en stuurt dit naar het Openbaar Ministerie. Inmiddels is de man in overleg met het OM op vrije voeten gesteld.