Man gewond bij steekpartij in Roosendaal

In Roosendaal is zondagmiddag een man gewond geraakt bij een steekpartij.

Volgens de politie was er vermoedelijk omstreeks 16.30 uur ruzie tussen de man en de vrouw in de woning aan de Maxburgh. Een traumateam is ter plaatse gekomen om de gewonde man te helpen.

De vrouw is aangehouden en zal gehoord worden over het incident.