Overleden man Linker Rottekade: doodsoorzaak nog onduidelijk

In een woning aan de Rotterdamse Linker Rottekade werd donderdagavond het stoffelijk overschot aangetroffen van een 44-jarige Rotterdammer. Om de omstandigheden van zijn overlijden helder te krijgen werden drie personen aangehouden op verdenking van doodslag. Zij zijn in vrijheid gesteld. De doodsoorzaak van de man is op dit moment nog niet helder. Het onderzoek, onder andere op forensisch vlak, gaat door.

Na een melding van een steekpartij gingen agenten donderdagavond ter plaatse in een woning aan de Linker Rottekade. Agenten troffen een 44-jarige Rotterdammer aan die niet meer bij kennis was. Reanimatie mocht niet baten. De man was in de woning ingehuurd als klusjesman. De arrestanten waren een 25-jarige man uit Wateringen en twee Rotterdamse vrouwen van 20 en 31 jaar die in de woning aanwezig waren.

Geen duidelijkheid

Hoewel de melding dus een steekpartij betrof bleek de man niet neergestoken. Sectie heeft nog geen duidelijkheid verschaft over de doodsoorzaak van de man én of er sprake is van een misdrijf. Rechercheurs, het OM en het NFI gaan de komende weken verder met het onderzoek.

Heengezonden

De 20-jarige vrouw is vrijdag heengezonden. De andere twee arrestanten die dit weekend werden heengezonden blijven gedurende het onderzoek formeel verdachte.