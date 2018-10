Geen explosief in verdacht pakketje provinciehuis Lelystad

Het pakketje werd bij de ingang van het provinciehuis aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het pakketje onderzocht en in de doos zat geen explosief. De politie had de omgeving afgezet. Ook het treinstation dat tegenover het provinciehuis ligt, werd voor korte tijd grotendeels afgezet. Treinen richting Amsterdam-Almere reden enige tijd niet. Inmiddels zijn de beperkingen bij station Lelystad Centrum opgeheven en is het station weer toegankelijk voor publiek. Ook de treinen rijden weer.

Aan het gemeentehuis zijn spandoeken opgehangnen met leuzen over de Oostvaardersplassen. De politie onderzoekt of er een verband bestaat tussen de spandoeken en het verdachte pakketje. Op de spandoeken staat te lezen "OVP weg ermee" en "Welkom in de schiettent van SBB". Met de afkorting SBB wordt mogelijk Staatsbosbeheer bedoeld. Dit schrijft nu.nl maandag. De provincie Flevoland besloot vorige maand dat er zeker duizend herten in de Oostvaardersplassen zullen worden afgeschoten. Het afschieten begint eind oktober als de bronstperiode voorbij is. Er zijn in de afgelopen periode al meerdere protesten tegen het afschieten geweest.