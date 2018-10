Steekincident in woning Roosendaal

Zondagmiddag werden de hulpdiensten gewaarschuwd vanwege een, in eerste instantie, reanimatie in een woning aan de Maxburgh in Roosendaal.

Toen de politie bij de woning kwam bleek dat er een steekincident had plaatsgevonden in de woning en dat een man gewond was geraakt als gevolg van dit incident.

Door de agenten is direct een onderzoek ingesteld. De gewonde man was slecht aanspreekbaar. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In de woning was een 35-jarige vrouw aanwezig. Zij is aangehouden. De vrouw wordt ervan verdacht dat zij betrokken is bij het steekincident. Wat precies haar rol is in het geheel wordt nog onderzocht door de recherche. In de woning is zondagavond sporenonderzoek gedaan door rechercheurs.

De aangehouden verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zal zij worden gehoord over haar betrokkenheid. Over de exacte aanleiding van het incident is nog niets bekend, mogelijk hebben de twee betrokkenen ruzie gekregen en is die uit de hand gelopen.