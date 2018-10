Meer 'blauw' op straat in Hulst en Sluis

Direct ter plaatse aangifte doen

'Bij woninginbraken, straatroven en overvallen wordt er direct ter plaatse een aangifte opgenomen. Of wordt er samen met u een afspraak gemaakt op een geschikter moment. De politiebureaus aan de Van der Maelstedeweg in Hulst en aan de Trageldam in Oostburg waren de laatste tijd al beperkt geopend.

'Verlies van politiecapaciteit'

Teamchef Eric Nagelkerke beseft maar al te goed dat een politiebureau vaak een symbolische functie heeft: 'Maar ik vind het verlies van politiecapaciteit om onze agenten in een politiebureau te laten wachten tot iemand naar het bureau komt. De ervaringen in Hulst en Sluis leren ons tevens dat het publiek ons goed weet te vinden en ons niet persé op een politiebureau wil ontmoeten. Om effectief contact te maken en samen te werken aan de veiligheid in beide gemeenten, is en blijft de politie in de toekomst op vele manieren bereikbaar, aanwezig en zichtbaar.'

Verbinding

'Met beide gemeenten hebben we gezocht naar de meest effectieve manier om het politiepersoneel in te zetten en het best in contact en verbinding te zijn met de inwoners in Hulst en Sluis. Hierdoor kunnen wij u beter van dienst zijn, bij die gelegenheden waarin u een beroep op ons doet', aldus Nagelkerke.

Politiecapaciteit

De teamchef verwacht dat inwoners vanaf nu nog beter geholpen kunnen worden: 'Door het aanbieden van vele contactmogelijkheden worden de behoeften en wensen beter afgestemd en kunnen wij hierdoor onze politiecapaciteit gerichter op straat inzetten. Want dat is een vaak gehoorde en terechte wens van onze inwoners. De politieposten blijven in Hulst en Sluis overigens nu en in de toekomst gewoon voor de lokale agenten beschikbaar.'