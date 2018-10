Fietser slaat op de vlucht na frontale botsing met scooter in Boxtel

De fietser sloeg op de vlucht zonder zich over de vrouw te bekommeren welke zelf de hulpdiensten wist te waarschuwen. De vrouw is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis, wel was ze erg geschrokken en emotioneel door het voorval. De politie heeft de fiets in beslag genomen en hoopt nog te achterhalen wie de fiets bestuurde. Of deze persoon ook gewond is geraakt is niet bekend.