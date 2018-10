Man uit Den Haag langer vast voor incident in Hoogeveen

De 30-jarige verdachte uit Den Haag die betrokken was bij een incident in Hoogeveen dat donderdag 18 oktober plaatsvond blijft nog 14 dagen in voorarrest. Dit heeft de rechter-commissaris besloten.

Die donderdag crashte een auto op het Kaaplaantje tegen een muurtje. In en naast de auto werden twee personen aangetroffen. Eén van hem overleed later die avond. In de auto werd een hoeveelheid geld aangetroffen waarvan de herkomst niet duidelijk is.

Niet veel later werd in de omgeving een derde man aangehouden. Ook dit is een inwoner van Den Haag. De politie vermoedt dat het drietal te maken heeft met een overval eerder die avond op een horecagelegenheid in Hoogeveen.