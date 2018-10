Man overleden bij ongeval A6

Rond 19.05 uur kwam een melding van een ongeval op de A6. Agenten gingen erheen en zagen twee auto’s die betrokken waren bij het incident. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Eén van de auto’s, een zwarte Opel Astra, stond in de berm in brand. De andere auto was in de middenberm beland. Aan de bestuurder van deze auto werd medische hulp verleend, maar overleed ter plaatse. De bestuurder van de brandende auto was aanspreekbaar. Uit onderzoek bleek dat hij vermoedelijk onder invloed was van alcohol. De 54-jarige man uit Lemmer werd aangehouden, waarna hij gewond naar een ziekenhuis werd gebracht. Zowel mensen van het Tactisch Verkeersteam als de Verkeersongevallenanalyse kwamen ter plaatse en onderzoeken de toedracht van het ongeval.