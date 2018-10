Dode bij verkeersongeval Haule

Bij een aanrijding in Haule is maandagavond een 40-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen om het leven gekomen.

De man reed over de Kruisweg en is door nog onbekende oorzaak in de berm gekomen met zijn busje. Vervolgens kwam het voertuig tegen een boom en draaide achterstevoren een nabijgelegen fietspad op.

Hulp voor de bestuurder mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed op de plaats van het ongeval.