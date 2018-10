Automobiliste omgekomen na botsing tegen boom

Bij een verkeersongeval op de Schipborgerweg in Anloo is woensdagochtend een vrouw omgekomen. Ze reed met grote snelheid met haar auto tegen een boom. Dat meldt de politie.

In berm geraakt

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De bestuurster is komende vanuit Anloo aan de rechterzijde in de berm geraakt en aan de linkerzijde van de weg tegen een boom tot stilstand gekomen. De auto liep daarbij forse schade op.

Traumahelikopter

De ongeluk gebeurde rond 10.30 uur. De politie meldde eerder dat de bestuurder zwaargewond was geraakt. Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen ter plaatse.