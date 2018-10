Gemeente eist goede spoedeisende zorg voor Noordoostpolder

Met het faillissement van het MC ziekenhuis in Lelystad komt de acute zorg in Noordoostpolder onder druk te staan. Het is voor de inwoners van Noordoostpolder van groot belang dat er goede en bereikbare zorg is.

Het faillissement mag voor zowel de korte als de lange termijn niet leiden tot een verslechtering van de spoedeisende zorg. Het college van Noordoostpolder gaat daarom in gesprek met minister Bruno Bruins en de zorgverzekeraars over de acute zorg in de gemeente.

Het Antonius Ziekenhuis neemt de huidige zorg van de patiënten van de MC Ziekenhuis over en communiceert hierover met de betreffende patiënten. Wethouder Marian Uitdewilligen heeft op korte termijn een gesprek met de huisartsen, het Antonius Ziekenhuis en andere zorgpartijen over de ontstane situatie en wat er nodig is om de zorg in Noordoostpolder goed toe te rusten.

Ingelaste raadsvergadering

Vanavond is er een ingelaste raadsvergadering ter informatie over de actualiteiten rondom het MC Ziekenhuis. De openbare vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis in Emmeloord.