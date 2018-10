Tientallen Haagse spreeuwen vallen 'bij bosjes' dood uit de bomen

In Den Haag zijn de laatste paar dagen tientallen dode spreeuwen aangetroffen in het Huijgenspark. De meer dan negentig dode vogels lagen over het park in de Stationsbuurt verspreid.

Onderzoek vergiftiging

'We hebben de vogels meegenomen. De vorige keer werden vijf van de overleden spreeuwen onderzocht door een plaatselijke specialist. Die trof geen sporen van gif aan, maar slechts inwendige bloedingen bij twee exemplaren. De nieuw aangetroffen spreeuwen worden onderzocht door het gespecialiseerde Wageningen Bioveterinary Research laboratorium in Lelystad en Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht', zo heeft Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag e.o. die de dode vogels vond bekendgemaakt.

Uitlaatverbod

De gemeente heeft een tijdelijk uitlaatverbod voor honden afgekondigd in het gebied omdat de oorzaak van de sterfte onduidelijk is. Er wordt rekening gehouden met vergiftiging. Het gebied is afgezet door de politie.

Onderzoek naar oorzaak

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft de gemeente Den Haag laten weten dat de dood van een groot aantal spreeuwen in het Huijgenspark in elk geval niet is te wijten aan het West-Nijlvirus. Dit virus komt geregeld voor onder trekvogels. Of het om een ander virus of vergiftiging gaat, is nog niet bekend. De gemeente heeft experts in fauna-onderzoek gevraagd om dat te achterhalen en wacht op hun bevindingen.