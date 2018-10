Auto gaat in vlammen op in Schiedam

Op de parkeerplaats aan de Piet van Gentstraat in Schiedam, langs de A4, heeft vannacht een auto in brand gestaan.

Niet meer te redden

Rond 02.15 uur werd de brand ontdekt. De brandweer kwam met spoed ter plaatse. Het voertuig stond bij aankomst van de hulpdiensten al in lichterlaaie, en was niet meer te redden.

Mogelijk brandstichting

De auto is door de brandweermannen afgeblust. De politie heeft de oorzaak van de brand in onderzoek. Er wordt hierbij rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de auto in brand is gestoken.