Jongen (15) meldt zich bij politie na verkeersongeval met letsel

Vrijdagmiddag hebben agenten rond 17.10 uur een 16-jarige jongen uit Made aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een verkeersongeval met letsel. 'Daarbij is een 15-jarige jongen uit Made gewond geraakt en met een spoedtransport naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht', zo laat de politie zaterdag weten.

Fietser ten val

De politie kreeg vrijdagmiddag rond 16.20 uur de melding dat een fietser ten val was gekomen op het fietspad aan de Emerparklaan, ter hoogte van de Emertunnel. Agenten die als eerste ter plaatse kwamen, zagen dat het slachtoffer al medische hulp kreeg van het Rapid Response team en verleenden hulp aan dit medisch personeel. Gezien de toestand van het slachtoffer is de traumaheli opgeroepen en is het slachtoffer na behandeling met een spoedtransport overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.

'Fietser voortgetrokken'

Politiemensen van het team Verkeer hebben ter plaatse een onderzoek ingesteld. Omdat het vermoeden bestaat dat een 16-jarige jongen uit Made op een bromfiets het slachtoffer dat op de fiets was, heeft voortgetrokken, waarbij het slachtoffer ten val is gekomen, is de 16-jarige bromfietser aangehouden op grond van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte.

De bromfiets van de verdachte en de fiets van het slachtoffer zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.