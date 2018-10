Dode bij schietincident Rotterdam, verdachte weg op scooter

Op de Rechthuislaan was kort voor half tien een schietpartij waarbij een 32-jarige Rotterdammer om het leven kwam. De schutter is vermoedelijk achterop een scooter gevlucht.

Toegesnelde agenten troffen rond 21.30 uur op de Rechthuislaan een zwaargewonde man aan, die kort daarna aan zijn verwondingen bezweek. Tot diep in de nacht zijn rechercheurs en specialisten van de Forensische Opsporing bezig geweest met het veilig stellen van sporen in de Rechthuislaan. Tientallen kogels moeten zijn afgevuurd getuige de hulzen op straat, Ook in de meldingen die vlak na het schieten bij de politiemeldkamer binnenstroomden, werd gesproken over tientallen schoten vlak achter elkaar. Vermoedelijk is gebruik gemaakt van een automatisch wapen waarbij ook een nabijgelegen café en geparkeerd staande auto’s zijn geraakt.



Getuigen hadden verschillende verklaringen over het aantal daders en hoe deze waren ontkomen; rennend, met een Mercedes en op een scooter. Uit voorzorg werd heel Katendrecht afgesloten. Een bestuurder van een Mercedes die met gedoofde lichten rondreed werd aangehouden. Hij bleek echter niks met het schietincident van doen te hebben en werd snel weer vrijgelaten.



Hoogstwaarschijnlijk is de schutter ontkomen door achterop een scooter te springen, zo bleek uit nader verhoor van getuigen. Even later werd op de Schulpweg, eveneens in Rotterdam-Zuid, een brandende scooter gevonden. Of dit verband houdt met de liquidatie op de Rechthuislaan wordt onderzocht.



De politie onderzoekt de moord met een groot team en is op zoek naar informatie en tips.