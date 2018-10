Zestig agenten verrichten zes aanhoudingen voor brandstichtingen Noordwijk

Maar liefst zestig agenten hebben vanmorgen in alle vroegte zes jongeren van hun bed gelicht die deze zomer vermoedelijk waren betrokken bij brandstichtingen en vernielingen in Noordwijk. 'In september hield de politie hier ook al drie jongeren voor aan', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Leiden, Voorhout en Noordwijk

Een kleine zestig agenten van de politie-eenheid Den Haag waren 29 oktober betrokken bij de aanhoudingen. Deze vonden rond 06.30 uur gelijktijdig plaats in Leiden en Voorhout en op vier verschillende locaties in Noordwijk.

Tussen 16 en 23 jaar oud

De zes verdachten zijn allemaal tussen de 16 en 23 jaar oud. Vijf van hen zijn aangehouden voor brandstichting en vernieling, een voor het medeplegen van brandstichting en vernieling. Twee van hen worden daarnaast verdacht van de handel in verdovende middelen.

Drie eerdere aanhoudingen

Alle nu aangehouden verdachten maken deel uit van eenzelfde jeugdgroep. In september hielden agenten ook al drie jongeren uit deze groep aan. Zij worden verdacht van handel in verdovende middelen. De voorlopige hechtenis van dit drietal is onlangs met 90 dagen verlengd.

Noodverordening

Na enkele branden en vernielingen op en rondom het Rederijkersplein in Noordwijk stelde burgemeester Jan Rijpstra vanaf donderdag 7 juni om 22.00 uur een noodverordening in voor het gebied tussen de Van de Mortelstraat, Gooweg, Northgodreef en Duinwetering. De noodverordening liep tot zondag 17 juni. ‘De situatie moet zo snel mogelijk weer veilig worden’, stelde de burgemeester.

Extra surveillance

Gedurende de noodverordening surveilleerde de politie extra in het gebied waar de brandstichtingen en vernielingen plaatsvonden. Tegelijkertijd startte de politie het onderzoek naar de daders. Een team van rechercheurs is de afgelopen maanden bezig geweest om de groep die mogelijk betrokken was bij de brandstichtingen en vernielingen in kaart te brengen.