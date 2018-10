Fietser (77) omgekomen door omgezaagde boom

Bij een tragisch ongeval is maandagmiddag in Hilvarenbeek een 77-jarige man uit Biest Houtakker om het leven gekomen toen een net omgezaagde boom boven op hem viel net toen hij er langs reed op de fiets. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Rooi- en snoeiwerkzaamheden

Het ongeval gebeurde tijdens rooi- en snoeiwerkzaamheden op de Hakvoortseweg in Hilvarenbeek. De man reed op zijn fiets rond 13.20 uur toen een boom werd omgezaagd die boven op de fietser terechtkwam.

Reanimatie

Toegesneld ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team (MMT) dat per traumahelikopter naar de Hakvoortseweg kwam hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren maar dat bleek tevergeefs, de man bleek ter plekke te zijn overleden.

Afzettingen en verkeersregelaar

In verband met de rooi-werkzaamheden is de Hakvoortseweg deels afgezet en wordt het fietsverkeer door een verkeersregelaar begeleid. Hoe het kon gebeuren dat de fietser, juist om het moment dat er een boom omviel omdat hij werd omgezaagd, voorbij reed wordt onderzocht door de politie. Ook de arbeidsinspectie is in kennis gesteld en zal onderzoek verrichten.