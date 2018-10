Arrestatie in onderzoek liquidatie Eindhoven

Bij dit schietincident kwam die bewuste zaterdagavond een 34-jarige man om het leven toen hij meerdere keren werd beschoten in zijn auto. Direct werd een groot onderzoek opgestart om duidelijkheid te krijgen over de achtergronden van de dood van de Eindhovenaar. Forensisch specialisten deden uitgebreid onderzoek op de plaats van het misdrijf. Rechercheurs gingen in gesprek met buurtbewoners, en met familie en bekenden van het slachtoffer.

Doorzoekingen

Onder leiding van een rechter-commissaris worden vandaag meerdere woningen in Eindhoven, Rotterdam en Spijkenisse doorzocht. Daarnaast doorzoekt de politie twee bedrijfspanden in Son.