Auto volledig uitgebrand op bouwterrein Augustijnenkerk in Eindhoven

Een auto vatte dinsdagmorgen vlam op het bouwterrein bij de Augustijnenkerk aan de Tramstraat in Eindhoven. De auto stond geparkeerd en de eigenaar was aan het werk op het bouwterrein.

De brandweer doofde de vlammenzee maar de auto is totaal verwoest door de brand. Over de oorzaak is niets bekend. De politie sloot korte tijd een deel van de Ten Hagestraat af. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling en trok het nodige bekijks.