Dode bij ongeval in Breda

Een 64-jarige Bredanaar is dinsdagmorgen overleden bij een verkeersongeval op de kruising van de Zwijnsbergenstraat en de Loevesteinstraat in Breda. Het slachtoffer kwam terwijl hij fietsend de kruising overstak in aanrijding met een auto bestuurd door een 31-jarige man uit Bavel. De verkeerspolitie onderzoekt de toedracht van het ongeval en roept getuigen op zich te melden.

De automobilist kwam uit de richting van Bavel en wilde vermoedelijk zijn weg vervolgen in de richting van het centrum over de Claudius Prinsenlaan. De fietser reed over de Zwijnsbergenstraat en wilde vermoedelijk links af slaan ook richting centrum. De automobilist en de fietser zijn daarbij in aanrijding gekomen. De hulpdiensten zijn direct door de bestuurder van de auto gealarmeerd. De fietser is overleden aan de gevolgen van de aanrijding. Een verkeerongevallen analist is ter plaatse gekomen en gestart met een onderzoek naar de toedracht. De kruising wordt ter plaatse geregeld door verkeerslichten. De automobilist is meegenomen naar het bureau voor verhoor.