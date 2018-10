NS: 'trein wordt duurder ten opzichte van auto door verhoging BTW-tarief'

BTW van 6% naar 9%

Met ingang van 1 januari 2019 verhoogt NS de prijzen van kaartjes en abonnementen. De prijsstijging heeft voornamelijk te maken met de verhoging van de btw van 6% naar 9%. Deze btw-verhoging heeft gevolgen voor de prijs van veel dagelijkse boodschappen zoals groenten en fruit, voor diensten zoals de kapper en de fietsenmaker, maar ook voor de prijs van het treinkaartje. NS vindt de btw-verhoging een slechte zaak; het openbaar vervoer wordt duurder ten opzichte van de auto. Hierdoor zullen minder mensen kiezen voor het duurzame OV.

Opbouw prijsverhoging

Elk jaar corrigeert NS de tarieven op basis van de verwachte inflatie en de vergoeding die NS betaalt voor gebruik van het spoor. De gebruiksvergoeding stijgt in 2019 niet. De inflatie met aftrek van het effect van de btw-verhoging komt in 2019 uit op 1,8% (bron: CPB). Reizigers die vanaf 1 januari 2019 een treinkaartje of abonnement aanschaffen krijgen daarnaast te maken met de verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9%.

Verschil tweede- en eersteklas

Tweedeklas reizen wordt, in lijn met de inflatie, gemiddeld 1,8% duurder. Daar komt de btw-verhoging bovenop. NS heeft net als afgelopen jaar besloten geen inflatiecorrectie toe te passen op eersteklas reizen. Hierdoor wordt het prijsverschil tussen tweede- en eersteklas reizen iets kleiner. Door de recente invoering van NS Flex is het bovendien makkelijker geworden om van klasse te wisselen. Zo kunnen reizigers bijvoorbeeld in een drukke trein ter plekke hun vervoerbewijs wisselen van tweede- naar eersteklas.

Intercity direct

De Intercity direct tussen Breda en Amsterdam is de snelst groeiende verbinding van NS. Op het traject tussen Rotterdam en Schiphol groeide het aantal reizigers vorig jaar met maar liefst een kwart. Om reizigers te stimuleren om de drukke spits te vermijden, blijft NS 40% korting geven op toeslag in de daluren. De reguliere toeslag voor Intercity direct gaat van € 2,40 naar € 2,60. Deze is al drie jaar niet gestegen.

Andere tarieven

De abonnementen Altijd Vrij en Traject Vrij worden gemiddeld 1,8% duurder plus de btw-verhoging. De prijzen van de abonnementen Weekend Vrij en Altijd Voordeel 2e klas stijgen € 1,- per maand. De prijs van Dal Vrij 2e klas gaat met € 3,- per maand omhoog en de jaarprijs van Dal Voordeel stijgt met € 2,-. Het Voordeelurenabonnement wordt € 67,- per jaar. Met dit abonnement krijg je op werkdagen voortaan ook 40% korting wanneer je voor 6.30 uur incheckt. Fietskaart Dal zal € 6,90 gaan kosten, Dagkaart Hond wordt € 3,20. Kids Vrij blijft gratis.

Waarom prijsverhoging NS

Zoals elk bedrijf moet ook NS rekening houden met stijgende kosten. Over de prijzen zijn duidelijke afspraken met de overheid. NS mag ieder jaar de inflatie en de kosten voor het gebruik van het spoor doorberekenen.