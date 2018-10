Online reisbureau TravelBird vraagt uitstel van betaling aan

Het bedrijf is in financiële problemen gekomen en is er niet in geslaagd om snel extra financiering te regelen. Dit schrijft het AD woensdag. Reizigers hoeven zich volgens het bedrijf geen zorgen te maken, want TravelBird is lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Reizigers die via TravelBird een reis hebben geboekt zijn gedekt onder de voorwaarden van de garantieregeling van SGR, aldus TravelBird.

TravelBird stopt met de verkoop van online reisaanbiedingen. Het bedrijf met 310 medewerkers kreeg financiële problemen, doordat nieuwe investeringen uitbleven. Bij de Consumentenbond kwamen al klachten binnen van klanten die onderweg merkten dat TravelBird hun hotelkamer niet had betaald.