Uit de auto op de fiets, Universitaire ziekenhuizen zijn fietsambassadeur

Staatssecretaris van Veldhoven is met werkgevers aan de slag gegaan om werknemers uit de auto en op de fiets te krijgen. Dat is waar 11 werkgevers zich samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat actief voor in gaan zetten. Zij noemen zich vanaf vandaag fietsambassadeur. Van Veldhoven wil nog deze kabinetsperiode 200.000 mensen uit de auto op de fiets krijgen.

UMCG

Eén van de 11 fietsambassadeurs is het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dat maakt vandaag bekend dat de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland binnen drie jaar 10% van hun medewerkers uit de auto op de fiets naar het werk willen hebben. Op dit moment komen ongeveer 30.000 medewerkers van deze ziekenhuizen met de auto naar het werk.

Binnen straal van 15 kilometer

Staatssecretaris Van Veldhoven is blij met deze start. 'Meer dan de helft van de mensen woont binnen 15 kilometer van hun werk. Prima te doen met de gewone fiets of e-bike! De fiets is gezond en goed voor zowel het milieu als de bereikbaarheid. Daarom investeert het kabinet extra in de fiets. De 11 fietsambassadeurs laten in de praktijk zien hoe je medewerkers stimuleert te fietsen en wat daar de voordelen van zijn. Ik roep andere werkgevers op hun voorbeeld te volgen'.

Nederland fietsland

Directeur Jan Bouwhuis van Universitair Medisch Centrum Groningen: 'Als universitaire ziekenhuizen kennen we als geen ander het belang van gezondheid en ziektepreventie. In Nederland fietsland is 1+1 dan snel 2. Met alle mogelijkheden om fietsen aantrekkelijk te maken gaan wij vol voor zoveel mogelijk fietsende medewerkers'.

Fiets stimuleren

De 11 fietsambassadeurs vertegenwoordigen diverse sectoren. Het gaat naast het UMCG om a.s.r., Amega groep, Efteling, Enexis, Fujifilm, MN, Radboud Universiteit, Schiphol Group, TataSteel en Zalsman. Zij stimuleren actief het fietsen onder hun medewerkers. En daarmee inspireren ze niet alleen hun medewerkers, ook hun sector, regio of klanten. Voorbeelden van de gerichte maatregelen die de ambassadeurs zijn kilometervergoedingen, benutten van fiscale voordelen bij de aanschaf van een fiets, laadpalen voor e-bikes, leenfietsen, fietsenstallingen, douches en fietsenmakers op kantoor.

Nieuwe fietsroutes

De fiets is onmiskenbaar Nederlands. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken, gaat per fiets. Het kabinet heeft de ambitie de fiets een nog aantrekkelijker alternatief te laten zijn. Van Veldhoven investeert met provincies, stadsregio’s en gemeenten een kwart miljard in nieuwe fietsroutes en stallingen. Ook wordt het leasen van een fiets vanaf 1 januari 2020 net zo makkelijk als het leasen van een auto.