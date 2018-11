Burgemeeser Halsema sluit eethuis en winkel vanwege ernstige situatie

Het gaat om het Surinaamse eethuis P&G waar een handgranaat is aangetroffen en om kledingwinkel Organza die is beschoten.

Op de kledingwinkel werd in de nacht van woensdag op donderdag meerdere malen geschoten met een vuurwapen. Voor het restaurant werd op 29 oktober een eerste handgranaat aangetroffen, donderdagochtend werd de tweede gevonden. Dit meldt de lokale zender AT5 donderdag. Tegenover AT5 liet de eigenaar van het restaurant al eerder weten dat hij geen idee had waarom er een handgranaat voor zijn zaak was gelegd. 'Ik heb met niemand ruzie en doe gewoon mijn werk.'

De gemeente Amsterdam zegt over de sluiting tegen de omroep: 'De aanwezigheid van wapens en munitie in de openbare ruimte brengt de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers ernstig in gevaar en tast de openbare orde aan. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten het pand per direct en voor onbepaalde tijd te sluiten.'