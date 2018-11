Mannen overvallen Aldi in Groningen

Twee jongemannen hebben donderdagavond de Aldi aan de Kajuit in Groningen overvallen.

Het gaat om twee mannen met een getinte huidskleur. Allebei droegen ze een donkere jas en een capuchon over het hoofd. De een droeg een masker en de ander had een sjaal voor het gezicht. Verder waren ze gekleed in een donkere trainingsbroek met strepen en een donkere broek met gaten ter hoogte van de knie. Dit heeft Politie Groningen bekendgemaakt.

Na de overval sloeg het duo op de vlucht. Ze gingen er vandoor met een plastic tas in de handen. Volgens omstanders had een van hen een clownsmasker op, zo weet de Telegraaf. De politie heeft bevestigd dat een van hen een masker droeg. Bij de zoektocht naar de overvallers heeft de politie een politiehond ingezet. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar eventuele sporen. De overvallers hebben gedreigd met vermoedelijk twee vuurwapens. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid geld gevlucht in onbekende richting.