Lok-bh veraadt lingeriedief in Hengelo

Dankzij een ‘lok-bh’ is deze week een 33-jarige lingeriedief in de kraag gevat door de Hengelose wijkagent Thomas Hamhuis. Deze liet volgens Tubantia een zender in een bh maken en liet deze aan de waslijn van het slachtoffer hangen. Hierdoor kon de man op heterdaad worden gesnapt.

Half augustus werd de eerste lingerie van het slachtoffer gestolen. De jonge vrouw had haar was ’s avonds op het balkon gehangen en ’s morgens was er ondergoed verdwenen. Het balkon van de vrouw grenst aan de straatkant.

In eerste instantie dacht men aan een grap of kwajongensstreek, maar toen er een paar dagen later een bos bloemen aan haar voordeur hing zonder kaartje sloeg de schrik bij de vrouw toe. Volgens de wijkagent maakte het de vrouw angstig en durfde niet meer alleen te slapen in haar woning.

Opgehangen camera’s boden ook geen uitkomst omdat de dader door had dat hij gefilmd werd. Hierna kwam Hamstra op het idee om een lok-bh te preparen. Dit met succes want de verdachte kon worden aangehouden. De man is geen bekende van de vrouw, maar wel van de politie.