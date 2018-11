Brand in kas De Kwakel

In een kas aan de Mijnsherenweg in de Kwakel heeft vrijdagochtend korte tijd brand gewoed. Er raakte niemand gewond.

Rond half zes rukten de voertuigen van kazerne Aalsmeer en Hoofddorp uit naar de Mijnsherenweg. In de kas van een bedrijf met potplanten woedde er brand in een ketelhuis. Binnen het uur kon het sein brandmeester worden gegeven. Nadat de rook uit de kas was verdreven konden experts de schade gaan opmaken.

Er raakte niemand gewond bij de brand. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.