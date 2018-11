Politie: Aangetroffen lichaam Heinenoord is van Mona Baartmans

Het stoffelijk overschot dat woensdag 31 oktober werd aangetroffen in een natuurgebied in Heinenoord blijkt van de vermiste 79-jarige Mona Baartmans uit Delft te zijn. Dit heeft de politie vrijdagmiddag bevestigd.

Tip

De politie kreeg woensdag 31 oktober een tip, die de politie naar het Jack Dawson Green Pad in Heinenoord leidde. Dit pad ligt in een stuk bos langs de Oude Maas. Op deze locatie is uitgebreid gezocht met speurhonden en later door forensisch specialisten. Zij troffen uiteindelijk het stoffelijk overschot aan. In het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat het lichaam van de vermiste Mona Baartmans is. Haar familie is direct op de hoogte gesteld.

Forensisch onderzoek

Forensisch specialisten onderzochten het gebied waar het lichaam van Mona Baartmans is aangetroffen. Het gebied werd daarvoor ruim afgezet. Vanuit de lucht heeft het onderzoeksteam foto’s van de vindplaats laten maken. Het lichaam van Mona Baartmans is vandaag onderzocht in het NFI. Over de mogelijke doodsoorzaak en de exacte informatie van de tipgever doet de politie geen mededelingen.