OM eist 10 jaar en TBS voor doodsteken vriendin

De zus van Maria doet op 25 augustus 2017 melding van de vermissing. In de weken die volgen, doet de politie uitgebreid onderzoek. Maar Maria wordt niet gevonden.

Camerabeelden van haar flat leveren belangrijk bewijs. Daaruit blijkt om te beginnen dat Maria is thuisgekomen, maar nooit meer is vertrokken. Althans, niet via de reguliere weg. Verder is te zien dat haar vriend de eerste dagen zeer actief is. In de nachtelijke uren sjouwt hij met cementzakken en met een steekkarretje waarop hij een schijnbaar zware koffer het complex uit torst.

De koffer wordt uiteindelijk op 14 november 2017 teruggevonden in het Starnmeer bij Alkmaar, nadat duidelijk is dat de vriend daar met een busje is geweest. In de koffer zit het lichaam van Maria. Het geheel is verzwaard met beton, om nooit meer boven te komen. Nu de koffer is gevonden, is er geen ontkomen meer aan: hij heeft haar lichaam weggemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij haar ook om het leven gebracht, want bij de sectie zijn 7 steekwonden in de borst geconstateerd die bij leven zijn toegebracht. Kortom, Maria is doodgestoken.

Verdachte zegt dat hij Maria wel heeft gestoken, maar pas toen zij al was overleden. Maria zou hem met een mes hebben aangevallen, waarbij hij 'een paar beuken' verkocht. Toen bleek dat ze dood was, had hij 'geen zin om de bak in te draaien'. Hij bedacht het plan met de koffer en het beton. Hij zou haar een aantal keren hebben geprikt om gasvorming tegen te gaan, om te voorkomen dat ze alsnog zou bovenkomen. Maar de feiten spreken dat verhaal dus tegen.

Het gedrag van de vriend na het overlijden van Maria is verontrustend en volkomen onbegrijpelijk. Zo zoekt hij rustig naar 'Gratis pornofilms' op Google, als hij thuiskomt van het dumpen van het lichaam. De dag na haar dood vermaakt hij zich met vrienden op een karaokeavond. Op de verjaardag van Maria feliciteert hij haar zus en beweert zelfs dat hij een scooter voor Maria heeft gekocht. En ondertussen stuurt hij berichten naar haar telefoon waarin hij de indruk wekt dat zij hem plotseling heeft verlaten en hij wil dat ze terugkomt.

Bij verdachte is een ziekelijke stoornis vastgesteld. Het Openbaar Ministerie vindt het onverantwoord dat hij ooit zonder behandeling zou terugkeren in de maatschappij. De enige manier om dat te voorkomen is volgens het OM een TBS met dwangverpleging.

Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.