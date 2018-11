Strooiwagens in Drente preventief de weg op

In Drenthe zijn de eerste strooiwagens van het seizoen de weg opgegaan. De provincie zegt dat zij preventief strooien omdat de temperaturen vannacht aan de grond rond het vriespunt kunnen liggen.

Naast het preventief strooien geeft de provincie het advies om de snelheid op de weersomstandigheden aan te passen. Mocht er zich eventuele gladheid voordoen dan is deze in de loop van de ochtend verdwenen. De temperatuur zal dan weer in dubbele cijfers boven nul zijn.