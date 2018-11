Eis voor onderzoek naar vermiste Willeke Dost

In het Drentse Koekange zou mogelijk een verdachte plek zijn waar de sinds januari 1992 vermiste Willeke Dost ligt begraven. Als de politie niet voor vrijdag beslist om daar te gaan graven, dan gaan Ab Bruintjes en Jan Huzen dat doen.

De twee mannen ondersteunen volgens RTV Drenthe de tante van Willeke in haar zoektocht naar haar vermiste nichtje. Klaasje Wopken wil de onderste steen boven hebben in de vermissingszaak die haar al 26 jaar in haar greep heeft.

De plek zou 150 meter achter de boerderij zijn waar de pleegouders van de destijds 15-jarige Willeke woonden. Vanaf deze boerderij verdween in januari 1992 Willeke spoorloos.

Een jaar geleden werd er op de plek gezocht met speurhonden van de Stichting Sihni Zoekhonden die op de plek aansloegen op een menselijke lucht. De stichting meldde dit destijds bij de politie, maar deze zou nader onderzoek hebben geweigerd.