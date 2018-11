FNV: Opgeschorte acties ambulance worden hervat

De eerder opgeschorte ambulance-acties gaan weer van start. Vanaf maandag houden ambulance-medewerkers stiptheidsacties in estafettevorm. Ze beginnen in Rotterdam en bij RAV NoordHollandNoord. Vanaf donderdag zijn er ook acties in Utrecht en Den Haag. Daarna volgen andere regio’s en komen er ook werkonderbrekingen.

Fred Seifert, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De ambulancemedewerkers zijn woest op branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN). Die brak het overleg over een nieuwe cao met FNV afgelopen dinsdag 30 oktober af.’

Valse voorwendselen

Amper een uur later sloot de werkgeversclub een deal met het CNV. AZN heeft FNV misleid, stelt Seifert. ‘Onze onderhandelaars zijn onder valse voorwendselen terug aan tafel gehaald. Er zou vooral ook gesproken worden over een tussentijdse wijziging van de CAO 2018, maar bij de start van het overleg trok AZN die toezegging plotseling in.’

Daarmee trokken werkgevers ook het eerder bereikte onderhandelingsresultaat van 4 juni in. ‘Dit is niks anders dan tijdens het spel eenzijdig de spelregels veranderen. Zo lust ik er nog wel een paar. Hier komen de werkgevers natuurlijk niet mee weg’, aldus Seifert.

De FNV wil dat het ambulancewerk aantrekkelijk is en blijft. De bond wil dat er over 2018 al een flinke inhaalslag wordt gemaakt en eist 7,5% loonsverhoging. Over 2019 is de looneis 3,5%.

Uitstroom

Seifert: ‘Ambulancemedewerkers lopen qua beloning achter op de collega’s elders in de zorg. Met het nu afgesproken pakket wordt dat er zeker niet beter op. De uitstroom naar uitzend- en detacheringsbureaus en naar zzp is hiermee niet te keren. Wil je het werk aantrekkelijk houden, dan zul je de hoge werkdruk en achterblijvende arbeidsvoorwaarden flink moeten verbeteren.’



Er is door het ministerie vorig jaar extra budget beschikbaar gesteld voor 2018. Dit budget is bedoeld om ambulancemedewerkers aan te trekken en te behouden. Van die taart willen medewerkers nu hun deel. ‘Het kan niet zo zijn dat dit budget opnieuw aan anderen wordt besteed, zoals aan onderaanneming en externe inhuur’, zegt Seifert. ‘Als wij nu niet in verzet gaan, is dat wel wat er gaat gebeuren.’