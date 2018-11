Extra sporenonderzoek in zaak dodelijk schietincident Oss

In het onderzoek naar het schietincident waarbij in juni van dit jaar een 30-jarige Ossenaar om het leven kwam, doet de recherche op woensdag 7 november een grootschalig extra sporenonderzoek.

Dit naar aanleiding van informatie die naar boven kwam tijdens het opsporingswerk.

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van maandag 4 juni doodgeschoten. Hij werd aangetroffen voor het woonwagencentrum aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Direct startte de politie een groot rechercheonderzoek. Hiervoor werd een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingericht dat met de zaak aan de slag ging. Specialisten deden uitgebreid sporenonderzoek op de plek van het misdrijf, er werd buurtonderzoek gedaan en het onderzoeksteam ging onder meer in gesprek met familie en bekenden van het slachtoffer.

Verdachte

Een paar dagen na het schietincident, op 7 juni, meldt een man uit Oss zich op het politiebureau. Hij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident en zit nog steeds in voorarrest. In het belang van het onderzoek doen politie en justitie geen verdere inhoudelijke mededelingen over deze verdachte.



Specialistisch onderzoek

Het onderzoek ging al die tijd volop door. Op basis van informatie die tijdens het opsporingswerk naar boven kwam, vindt woensdag 7 november in en rondom twee woonwagens aan de Hoogheuvelstraat een nieuw sporenonderzoek plaats. Het onderzoek start in de ochtend en gaat naar verwachting tot laat in de avond en misschien wel nacht duren. Naast het rechercheteam zijn diverse specialisten ingeschakeld, zoals onder meer de forensische opsporing en de digitale recherche. Over verdere details van dit onderzoek kunnen we op dit moment inhoudelijk niets delen omdat dit de zaak kan schaden.