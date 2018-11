Oeps, auto vergeten weg te halen

In de Geraniumstraat in Vlaardingen zijn vanmorgen bestratingswerkzaamheden gestart. De straat is opengebroken. Er stond echter nog wel een auto. In verband met riolerings- en herbestratingswerkzaamheden is aan beide zijden van de straat een hek geplaatst met waarschuwingsborden.