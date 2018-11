Geldhonden vinden voor ruim 200.000 aan verstopte Britse ponden in vrachtwagen

Dinsdag heeft de FIOD in Hoek van Holland een 48-jarige chauffeur aangehouden die met zijn vrachtwagen op weg was naar Polen. 'Uit onderzoek was naar voren gekomen dat er vermoedelijk geld in de vrachtwagen zat', zo meldt de FIOD woensdag.

Geldhonden

'Met behulp van geldhonden van de Douane is de vrachtauto doorzocht. In de cabine was een contant geldbedrag van ruim 200.000 Britse ponden, ongeveer 230.000 euro, verstopt. Het vermoeden is dat dit geld afkomstig is uit criminele activiteiten', aldus de FIOD.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.