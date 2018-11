Nieuwe cao en hogere lonen voor medewerkers umc's

NFU

'We zijn blij dat de vakbonden ons eindbod hebben geaccepteerd,' zegt Leon van Halder, voorzitter van de NFU-cao-delegatie namens de gezamenlijke umc's. 'Daarmee is er een cao. Maar dit is slechts het begin. Samen met medewerkers en vakbonden gaan we de komende tijd hard aan de slag met de grote uitdagingen waar de umc's voor staan op het gebied van werkdruk, personeelstekorten en registratielast.' Er is overeenstemming bereikt over een structurele salarisverhoging van 8,25% over drie jaar en maatregelen om werkdruk te verminderen. Van Halder: 'Hiermee willen wij onze waardering tonen voor alle medewerkers in de umc's. Zij leveren een onschatbare bijdrage aan de gezondheid van vandaag en morgen op het gebied van patiëntenzorg, opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en de ondersteuning hiervan.'

Eindbod

De gesprekken over een nieuwe cao liepen ruim een half jaar. Samen met de vakbonden is formeel en informeel intensief gezocht naar een voor alle partijen aanvaardbare cao. De NFU heeft op 19 september 2018 een eindbod gedaan. Na raadpleging van hun leden hebben de betrokken vakbonden ingestemd met dit eindbod. De vakbonden geven daarbij aan dat het belangrijk is om snel de maatregelen voor werkdrukvermindering met elkaar verder uit te werken. Partijen gaan op korte termijn dan ook in overleg over de concrete uitwerking van het cao akkoord. Vakbonden die met het eindbod hebben ingestemd zijn FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Ambtenarencentrum/FBZ en de CMHF (Federatie Medisch Specialisten).

Belangrijke punten uit de Cao umc 2018-2020

In 3 jaar tijd een blijvende bruto salarisverhoging van 8,25%: per augustus 2018: 2,5%, per augustus 2019: 2,75%, per augustus 2020: 3,0%. De opbouw van het Persoonlijk Budget (PB) stopt per 1 januari 2019. In plaats hiervan wordt het bruto salaris blijvend verhoogd met 0,92%. Werkdrukvermindering wordt in lokaal en landelijk overleg tussen medewerkers, werkgevers en vakbonden met praktische maatregelen aangepakt.